Benkirane a-t-il vraiment refusé de recevoir El Othmani et d’autres PJDistes?

Une source fiable a révélé à Le Site info ce qu’il en est du “refus” de Abdelilah Benkirane de recevoir plusieurs ténors du PJD, dont Saâdeddine El Othmani, chef de gouvernement, et de se réunir avec eux.

Une démenti cinglant a été apporté par la même source, confirmant que l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste n’avait reçu nulle demande de la part de son successeur, El Othmani, pour une quelconque réunion. Ni non plus de celles de Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des des droits de l’Homme, de Aziz Rabbah, ministre de l’Energie, des mines et du développement durable ou encore de Slimane El Amrani, SG adjoint du PJD.

Ceci, alors que d’aucuns avaient prétendu qu’El Othmani et les trois autres dirigeants PJDistes auraient contacté l’un des amis proches de Benkirane, qui n’est pas membre du parti. Et il lui aurait été demandé d’intervenir auprès de lui afin qu’il accepte de recevoir cette délégation, mais que Benkirane aurait refusé

L’ex-chef de gouvernement aurait préféré garder le silence car il aurait coupé les ponts “intellectuels et politiques” avec El Othmani et son clan, selon ceux qui ont propagé cette rumeur.

L.A.