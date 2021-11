Benkirane à propos de Kaïs Saïed: « Compte-t-il écarter le peuple et gouverner tout seul? »

L’ancien-nouveau patron du Parti de la Justice et du Développement a annoncé qu’il ne faut pas comparer le Royaume à l’Espagne et à la France, mais plutôt à des pays ayant des caractéristiques semblables à celles du Maroc.

Lors de la première réunion du secrétariat général, Abdelilah Benkirane a affirmé dans son allocution: « Compare les divers évènements avec ce qui se passe dans des pays semblables, comme l’Algérie, la Tunisie et la Libye! ».

Ensuite, le SG du parti de la Lampe s’est demandé ce qui se passe actuellement en Tunisie. Faisant allusion au président tunisien, Kaïs Saïed, il a souligné: « Personne ne sait au juste. Il y a là une personne qui a suspendu le Parlement et relevé le gouvernement. Je me demande s’il compte aussi écarter le peuple et gouverner seul! ».

De même qu’il a ajouté en évoquant la situation en Tunisie: « Ce qui est pire, c’est que l’on se demande comment les Tunisiens vont s’en sortir Que ce soit avec lui ou après! En revanche, au Maroc, nous avons une assise qui nous permet d’arranger ce que pouvons ».

MR.