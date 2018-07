Benkirane a bien été invité par la jeunesse du PJD, mais…

Rappelons qu’Abdelilah Benkirane avait provoqué une véritable crise au sein de la majorité gouvernementale à cause de certaines déclarations faites lors du précédent Congrès de la jeunesse du parti islamiste. Il avait, en effet, taclé ses opposants, dont les partis de la coalition, ce qui a provoqué la colère d’El Othmani. Ce dernier avait fait des pieds et des mains pour sortir l’Exécutif de la crise et préserver la majorité.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK