Benabdellah regrette le temps où Benkirane était chef de gouvernement

La lune de miel entre camarades de Benabdallah et frères d’El Othmani est bel et bien finie! Et le secrétaire général du parti du livre , lors de l’émission “Hadit ma3a assahafa”(Confidences de presse) de 2M, a affirmé que la rupture est du fait que le PDJ ait été contraint d’abjurer certaines de ses convictions.

Mohamed Nabil Benabdallah a également précisé que les relations entre les deux partis ne sont plus ce qu’elles étaient du temps de l’ex-chef de gouvernement, Abdelikah Benkirane. Et les dites relations ont commencé à se détériorer particulièrement après le limogeage de Charafat Afilal, ex-secrétaire d’Etat, précédé par celui de l’ex-ministre de la Santé, Elhoussaine Louardi.

L’invité de l’émission dominicale de la chaîne de Ain Sebaa a aussi assuré que plusieurs partis politiques nationaux ne possèdent pas leur propre pouvoir décisionnel souverain. Pour Benabdallah, des interventions extérieures interfèrent dans les visions et les choix de ces partis qui n’ont pas leur destin en main.

De même que le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme a expliqué la situation délétères que connaissent plusieurs secteurs vitaux de la société marocaine par la faiblesse manifeste de la scène politique nationale, vidée de tout son sens.

Afin de pallier cette situation, il faut laisser les mains libres aux structures des partis politiques pour qu’elles puissent prendre les décisions adéquates et, ainsi, jouer pleinement leur rôle, a conclu Mohammed Nabil Benabdallah.

Larbi Alaoui