Benabdellah recadre son “ami” Benkirane (VIDEO)

Les “sorties” facebookiennes de l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste ne laissent personne indifférent, quel que soit son bord sur l’échiquier politique. Et c’est au tour de Mohamed Nabil Benabdellah, secrétaire général du parti des camarades, d’émettre son avis sur les déclarations tonitruantes de Abdelilah Benkirane qui ne manque aucune occasion de tirer plus vite que son ombre.

Dans un long entretien qu’il a accordé à Le Site info, le patron du parti du Livre, tout en rappelant l’amitié qui le lie à Benkirane, s’adresse directement à son “ami”: “Tu as été chef de gouvernement et que tu l’acceptes ou pas, cette expérience, a démontré le recul de ton parti. Par conséquent, une réserve de ta part serait la bienvenue car tu n’as pas à tout prendre sur toi”.

“Tu as ton mot à dire sur tout comme si tu pensais, à toi tout seul, pouvoir changer les choses au Maroc. Relativise et l’avenir fera le reste!”, a ajouté Benabdellah à l’adresse de l’ex-patron du parti de la Lampe.

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme pense que certains milieux, aussi bien au sein de son parti qu’en dehors, le contactent régulièrement et lui relatent tout!

Signalons, enfin, que l’entretien accordé à Le Site info par Mohamed Nabil Benabdellah porte sur plusieurs thématiques. Les principales concernent les deux gouvernements chapeautés par le PJD, l’état des lieux au sein du PPS et les diverses lectures des scenari à propos des prochaines échéances électorales.

Larbi Alaoui et Yassine Hasnaoui