Benabdallah revient sur son limogeage par le roi Mohammed VI

Près de deux ans après le séisme royal qui avait éjecté le secrétaire général du PPS Nabil Benabdallah de son poste de ministre de l’Habitat, ce dernier est sorti de son silence pour faire de nouvelles révélations à ce sujet.

Invité à l’émission «Qafass Al Itiham» diffusée sur les ondes de Med Radio, Benabdallah a confié qu’il a eu du mal à digérer son limogeage par le roi Mohammed VI. «Je suis un être humain, pas un robot. Le fait que je sois déçu par la décision royale est tout à fait normale parce que je représente tout un parti», a-t-il indiqué. Le secrétaire général a également assuré qu’il était difficile pour le PPS de trancher concernant le fait de quitter le gouvernement ou de rester, d’autant plus qu’à l’époque, a-t-il ajouté, les tensions battaient leur plein au sein du parti. «Les décisions à prendre étaient cruciales. Un mauvais choix pouvait causer des dissidences au sein du PPS», a expliqué Benabdallah.

Et d’ajouter : «Aujourd’hui, certains préfèrent rester dans le gouvernement tandis que d’autres veulent quitter pour des raisons politiques. Je suis le seul à pouvoir gérer ces tensions et je dois réussir ma mission afin d’éviter une implosion du parti».

Rappelons que Nabil Benabdallah été démis de ses fonctions suite aux nombreux dysfonctionnements et retards constatés dans la réalisation du projet “Al-Hoceima, phare de la Méditerranée” et des lourdes conséquences engendrées par le Hirak du Rif et les évènements de Jerada.

Le souverain avait limogé plusieurs ministres et hauts responsables, conformément à l’article 47 de le Constitution. Celui-ci stipule, entre autres, que “le Roi peut, à son initiative, et après consultation du chef du gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement”.

N.M.