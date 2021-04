Benabdallah: « Le gouvernement El Othmani est le plus faible de l’Histoire du Maroc! »

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) n’y est pas allé de main morte concernant son appréciation de l’action du gouvernement El Othmani. En effet, Mohamed Nabil Benabdallah considère que c’est « le plus faible gouvernement que le Maroc ait connu de son Histoire contemporaine ». Et de souligner que la Maroc a grand besoin d’un Exécutif politique fort et efficient.

Invité ce lundi 26 avril, à l’Institution Fkih Tétouani, à Salé, le patron du parti du Livre, tout en réitérant que le gouvernement de Saâeddine El Othmani est le plus faible de l’Histoire du Maroc contemporain, a également ajouté que ledit gouvernement manque de cohésion et que sa présence sur la scène politique est fugace, voire inexistante.

De plus, toujours selon Benabdallah, le gouvernement n’est parvenu à convaincre le peuple marocain sur aucune problématique. « Même sa Loi de Finances est imprécise et faiblarde, consistant à s’intéresser aux apparences et délaissant le fond », a martelé le SG du PPS.

« Dieu merci, les échéances électorales sont pour bientôt. Elles nous permettront de former un Exécutif capable de relever tous les défis et ce, à tous les niveaux », a émis comme voeu le patron des camarades de Feu Ali Yata et du « Sage du parti », Ismail Alaoui.

Par ailleurs, Mohamed Nabil Benabdallah a été invité par le chef de gouvernement à la rupture du jeûne, ce lundi soir, ainsi que Me Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Et il est fort probable que les discussions, autour de la table de Saâeddine El Othmani pendant ce « ftour » ramadanesque, ont eu comme thèmes la situation politique actuelle du pays, ainsi que les prochaines échéances électorales 2021.

Larbi Alaoui et Naima Lambarki