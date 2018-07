Balafrej est contre la pétition demandant l’arrêt du boycott

Omar Balafrej récuse le contenu de la pétition demandant l’arrêt du boycott de Centrale Danone et paraphée par une soixantaine d’hommes politiques, d’acteurs de la société civile et d’universitaires. Le député et dirigeant de la Fédération de la gauche démocratique considère ladite pétition comme “une erreur inacceptable”, a-t-il déclaré à Le Site info.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK