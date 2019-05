Bahreïn soutient le roi Mohammed VI

Le secrétaire général du ministère bahreïni de la Justice, des Affaires islamiques et des Waqfs, Farid Ben Yaakoub Al Miftah, a souligné, à Manama, le rôle leader que joue le roi Mohammed VI, pour servir les causes de la paix et lutter contre l’extrémisme.

Lors d’une entrevue avec l’ambassadeur du Maroc à Manama, Ahmed Rachid Khattabi, le responsable bahreïni a relevé que ce rôle agissant du roi se concrétise à travers la consolidation et la consécration des valeurs de tolérance, de cohabitation et de rapprochement spirituel, outre la mise en valeur de l’image réelle de l’Islam.

Après avoir mis en exergue les relations historiques ancestrales liant le Maroc et le Bahreïn, Al Miftah a mis en évidence le souci des leaders des deux pays frères de renforcer la coopération et la coordination lors des différents forums, rencontres et projets communs.

Les deux parties ont également passé en revue, lors de cette rencontre, les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière religieuse, dans le sillage de la signature par les deux pays d’un accord de coopération dans ce sens.

A cette occasion, Khattabi a remis une invitation du ministère des Habous et des Affaires islamiques à Farid Ben Yaakoub Al Miftah et au secrétaire du tribunal de chariaa, Cheikh Adnane El Kattan pour assister aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan, une invitation que le responsable bahreïni a chaleureusement accueillie.

S.L. (avec MAP)