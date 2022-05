Aziz Rabbah confirme avoir quitté le PJD

L’ancien ministre et ténor du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Aziz Rabbah, a annoncé avoir quitté les rangs de ce dernier, sans donner davantage de détails sur sa décision.

Dans une déclaration à Le Site info, le désormais ex-PJDiste a révélé avoir renoncé à ses activités partisane, mais que cela ne signifie guère qu’il dit adieu à son action politique, assurant que celle-ci compte beaucoup plus que l’appartenance à un parti ou à la participation aux élections.

« Il est impossible de quitter la scène politique car de nombreux secteurs ont besoin de présence au profit de nombreuses franges de la société », a-t-il assuré, faisant référence à sa prochaine création d’un cadre social qu’il compte diriger à Kénitra. Il a poursuivi que les circonstances actuelles dans le Royaume permettent d’évoluer dans un large espace où l’on peut oeuvrer dans différents secteurs du secteur social ciblant plusieurs domaines tels que le développement et la jeunesse, en sus des conjonctures nationales importantes.

A rappeler que Aziz Rabbah a disparu des radars depuis la fin de son mandat de ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et de l’environnement, du Transport et de la Logistique, dans le gouvernement El Othmani, comme il a été précédemment ministre de l’Energie, du Transport et de l’Environnement dans le gouvernement Benkirane.

Des différends ont surgi entre l’ancien-nouveau patron du parti islamiste et Aziz Rabbah, après le « blocage » qu’a connu la composition du gouvernement, ce que Abdelilah Benkirane lui-même a évoqué, en son temps, à plusieurs reprises.

L.A.