Aziz Mekouar présente ses lettres de créance en Mongolie

Aziz Mekouar, ambassadeur du Maroc en Chine et Mongolie, a présenté mercredi ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur du roi au Président de la Mongolie, Khaltmaagiyn Battulga.

Le Président mongol et l’ambassadeur Mekouar ont souligné à cette occasion l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Mongolie et évoqué les opportunités de coopération entre les deux pays.

Le Président a rappelé, lors de cette entrevue, qu’il s’était rendu au Maroc dans les années 80 en tant qu’athlète et qu’il avait gardé un excellent souvenir du pays et de l’hospitalité des marocains.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont également évoqué la coopération dans le secteur de l’enseignement, notamment les bourses d’études qui ont encouragé de nombreux jeunes mongols à rejoindre les universités marocaines.