Aziz Akhannouch victime de fausses rumeurs: mise au point du RNI

Des membres du bureau politique du Rassemblement National des Indépendants (RNI) ont démenti la démission d’Aziz Akhannouch de la direction du parti.

En réaction à des rumeurs véhiculées, dimanche, par des sites d’information électroniques selon lesquelles Aziz Akhannouch aurait démissionné de son poste de président du RNI, Mustapha Baitass, membre du bureau politique a catégoriquement démenti ces informations.

“M. Akhannouch n’a nullement démissionné et est toujours président du RNI”, a-t-il affirmé, inscrivant ces rumeurs dans le cadre d’“une campagne tendancieuse visant à porter atteinte au parti et nuire à sa réussite et sa présence active sur la scène politique”.

Cité par le portail du parti, Hassan Ben Omar, également membre du bureau politique a qualifié ces informations de “rumeurs”, relevant que “personne ne peut empêcher le président du parti ou les membres de son bureau politique d’exercer l’action politique”.

De son côté, Mohamed Chouki, membre du bureau politique et coordonnateur régional de Fès-Meknès a dénoncé des rumeurs “désespérées” destinées “à nuire à la dynamique du parti et à sa politique de proximité avec la population”.

Et de souligner : “Aziz Akhannouch continue d’exercer d’une manière ordinaire ses missions du président de la formation politique en vue d’édifier un parti fort par son organisation et par ses visions”.

AT