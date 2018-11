Aziz Akhannouch rencontre le Parti Populaire Européen 

Le roi Mohammed VI a reçu ce vendredi 19 octobre au Palais Royal de Marrakech Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts,

Les parties ont abordé les bonnes relations qui lient le RNI et le PPE. Ces relations sont le fruit d’un processus de dialogue enclenché il y a de cela un an, et qui a été marqué par plusieurs visites mutuelles entre les dirigeants ainsi que la jeunesse des deux partis.

Ont participé à cette rencontre également: Amina Benkhadra, présidente de l’organisation de la femme et membre du bureau politique du RNI, Lamia Boutaleb et Hassan Benomar, membres du bureau politique du RNI.

Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI) s’est réuni le 6 novembre 2018 à Helsinki avec Joseph Daul et Antonio López-Istúriz, respectivement président et Secrétaire Général du Parti Populaire Européen (PPE). Cette rencontre intervient en marge de la participation d’Akhannouch au Congrès PPE.