Aziz Akhannouch a rencontré son homologue russe

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a rencontré jeudi, le ministre de l’agriculture de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev, en visite de travail au Maroc.

La rencontre a été tenue en marge du Forum économique organisé par le Centre d’Exportation Russe en partenariat avec la CGEM les 3 et 4 octobre à Rabat et qui fait un focus particulier sur le secteur agricole. Le Forum économique est initié à l’occasion de la 7ème Commission Intergouvernementale mixte maroco-russe pour le développement économique, scientifique et technique qui se tient du 2 au 4 octobre à Rabat.

La bilatérale entre les deux ministres de l’agriculture s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Russie et vise le développement des relations économiques et la coopération dans le domaine agricole entre les deux pays.

Les deux parties se sont félicitées des actions menées conjointement depuis plusieurs années dans le domaine agricole qui se sont soldées par des réalisations concrètes et louables. Elles ont également examiné plusieurs questions se rapportant au développement des échanges commerciaux des produits agricoles et réaffirmé leur volonté de renforcer cette relation au vu du grand potentiel de coopération restant à explorer.

Pour l’année 2017, les exportations agricoles vers la Russie ont représenté 77% des exportations marocaines globales pour un montant de 1,5 milliard de dirhams, composées à hauteur de 69% d’agrumes et à hauteur de 29% de tomates. Les importations agricoles en provenance de la Russie ont atteint la même année 1,1 Md Dh, composées à 68% de blé tendre et à 28% de pulpes sèches de betteraves.