Au programme du prochain Conseil de gouvernement à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a indique lundi le département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera quatre projets de décret: le premier fixant les conditions d’octroi de la garantie de l’État pour couvrir la liquidité d’urgence, tandis que le second porte sur les mesures provisoires relatives à l’éligibilité à l’aide directe aux veuves en situation de précarité ayant des enfants orphelins à charge, a précisé le département dans un communiqué.

Par la suite, le Conseil examinera un troisième projet de décret pris en application de la loi relative à l’organisation du volontariat contractuel.

Le quatrième projet de décret quant à lui, détermine les formes et modalités de paiement, de distribution de l’aide du Fonds de modernisation de l’administration publique et d’appui à la transition numérique et à l’utilisation de l’amazighe.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, selon la même source.

S.L.