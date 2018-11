Après Nouakchott, Bourita s’est envolé pour Libreville

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a eu, samedi à Libreville, des entretiens avec Régis Immongault Tatangani, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration régionale de la République du Gabon.

