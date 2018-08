Après le discours royal, le gouvernement se mobilise

Après le discours du roi Mohammed VI prononcé le 29 juillet à l’occasion du 19ème anniversaire de son intronisation, plusieurs ministres ont tenu des réunions urgentes avec les hauts-responsables des secteurs qu’ils supervisent.

Selon Al Massae qui rapporte ces informations, des projets de loi seraient même déjà prêts, comme la charte de déconcentration administrative que le gouvernement a tardé à boucler à cause de certaines modifications.

Le Chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani devrait bientôt la publier bien que quelques décrets ne soient pas encore totalement finalisés. Le roi Mohammed VI a, en effet, fixé fin octobre 2018 comme dernier délai pour la publication de cette charte.

La même source a ajouté que l’Exécutif adoptera jeudi 2 août le projet de loi portant réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI) et création des Commissions régionales unifiées d’investissement.

Rappelons qu’un Conseil de gouvernement se tiendra demain sous la présidence du chef du gouvernement. Après les CRI, l’Exécutif examinera un projet de décret fixant la liste des métiers artistiques et l’accord de coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle agricole et de l’encadrement technique entre les ministères de l’Agriculture marocain et nigérian.

A la fin de ses travaux, le Conseil procédera à l’examen de propositions de nominations à de hautes fonctions conformément à l’article 92 de la Constitution.

R.T.