Après avoir critiqué le Maroc, l’ambassadeur de Finlande s’excuse (PHOTO)

Pekka Hyvonen, l’ambassadeur de Finlande au Maroc, avait critiqué le Royaume à cause de son absence lors du dernier vote de l’Assemblée générale de l’ONU, sur l’arrêt immédiat par la Russie de la guerre en Ukraine.

Le tweet du représentant diplomatique a provoqué une véritable polémique. Mais quelques heures après, il a supprimé sa publication et posté un nouveau tweet, où il présente ses excuses. «Je regrette et je m’excuse du tweet d’hier. Ce n’était qu’un malentendu… La base de nos relations bilatérales est solide et elles resteront bonnes», a-t-il écrit.

H.M.

Je regret et je m'excuse de tweet d'hier, ce qu'était un malentendu et répete mes respects à la sovereignité du Maroc.

La base de nos relations bilaterales est solide et resteront bonnes 👏👏🇫🇮🇲🇦

Mes meilleurs voeux d'Oualidia pic.twitter.com/bOoyfPJHZh — Pekka Hyvönen (@hypekka) March 25, 2022