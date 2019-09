Code pénal: Cheikh Kettani dézingue Omar Balafrej

Il semble que la dernière sortie d’Omar Balafrej, qui a proposé certaines recommandations sur les dispositions du Code pénal marocain au sujet des libertés individuelles, n’a pas été au goût des prédicateurs obscurantistes. Après le salafiste Aissam Al Bachir Al Marrekchi, c’est au tour de cheikh El Kettani de tirer à boulets rouges sur le député de la Fédération de la gauche démocratique.

Sur Facebook, le cheikh salafiste a écrit : «Alors que «homosexuel» ou «fils d’homosexuel» était considéré comme la pire des insultes, «l’abominable» nous appelle tous à devenir homosexuels et à accepter ce pêché».

A noter qu’Aissam Al Bachir Al Marrekchi s’est également insurgé contre Balafrej et s’est adressé aux musulmans pour tirer la sonnette d’alarme. «Votre islam qui est votre trésor est en danger. Et ces gens-là ont le dessein de le ruiner, pierre par pierre pour qu’il n’en reste rien”.

Et le salafiste continue son prêche Facebookien incendiaire:” Que répondriez-vous alors que vous voyez la débauche se répandre dans la société quand vos enfants et vos petits-enfant vous demanderont où vous étiez? Diriez-vous que vous étiez occupés par des balivernes médiatiques, par des luttes vaines et que vous aviez laissé faire?”.

Et Aissam Al Bachir Al Marrekchi termine sa publication par cette injonction sans appel:” Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard!”.

S.L.