Amzazi visite deux établissements scolaires à Agadir

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, a visité samedi deux établissements scolaires relevant de la Direction provinciale du ministère de l’éducation nationale de la préfecture d’Agadir Ida- Outanane en vue de s’enquérir de la mise en œuvre des mesures de la rentrée scolaire 2020-2021 en milieu urbain et rural.

Ainsi, le ministre s’est rendu au lycée technique Al Idrissi à Agadir, où des données et statistiques lui ont été présentées sur les ressources humaines disponibles et le nombre des élèves inscrits au titre de l’année scolaire en cours et ceux ayant opté pour le mode d’enseignement à distance.

Dans une déclaration à la MAP, M. Amzazi a indiqué que ce lycée figure parmi les établissements scolaires distingués, en termes d’encadrement pédagogique, notant que le personnel éducatif a veillé au bon déroulement de la rentrée scolaire, dans le strict respect du protocole sanitaire, afin de faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les cadres pédagogiques se penchent actuellement, après le démarrage effectif de l’année scolaire, sur les évaluations diagnostiques et les séances de consolidation des acquis et de révision, a-t-il poursuivi, notant que le personnel éducatif et administratif sont mobilisés pour relever ce défi et faire bénéficier les élèves d’une formation adéquate, que ce soit pour les cours en présentiel ou à distance, dont le nombre s’élève à 195 sur un total de 500 élèves.

Ensuite, le ministre de l’Éducation nationale a effectué une visite à l’école Ait Tamer, relevant de la commune territoriale ’’Tamri’’, où il a été informé de la manière de la mise en œuvre de la rentrée scolaire en milieu rural.