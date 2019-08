Amzazi appelle à une mobilisation avant la rentrée scolaire

Le ministre de l’Éducation nationale, Saïd Amzazi, a appelé lundi à Rabat à une mobilisation collective pour faire de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2019-2020 l’occasion de prendre des mesures concrètes et efficaces en application des Hautes directives royales et d’accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

Lors de rencontres de coordination avec plusieurs responsables des départements de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Amzazi a souligné que l’année scolaire 2019-2020 revêt une dimension particulière en ce sens qu’elle sera marquée par la mise en application des dispositions de la loi-cadre en tant que cadre contractuel pour assurer la durabilité de la réforme et favoriser une mobilisation sociétale autour de l’école marocaine.

Le ministre a mis en avant, au cours de ces réunions qui se sont déroulées en présence du secrétaire d’État chargé de la Formation professionnelle, Mohamed El Gharras, le besoin de veiller à un investissement optimal des compétences et des talents des trois départements que sont l’éducation nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, grâce à une coordination accrue entre leurs services administratifs aux plans central, régional et local.

Il s’agit également de consolider l’action commune, en particulier dans les domaines transversaux, a-t-il relevé, soulignant l’importance de renforcer les fondements de la décentralisation et de la déconcentration, en application des Hautes instructions du roi, de mettre en place un cadre contractuel avec les universités et les académies régionales d’éducation et de formation et de promouvoir le principe de la corrélation étroite entre responsabilité et reddition des comptes.

Amzazi a insisté sur la mise en œuvre des Hautes directives royales contenues dans les deux discours adressés par le Souverain à l’occasion du 20ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au Trône et du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, particulièrement en matière d’accélération de la réalisation des projets prioritaires et d’élaboration de programmes d’action aux contours bien définis, de sorte qu’ils soient axés sur l’amélioration de la performance du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, la réduction des disparités territoriales, le soutien à la scolarisation, la promotion de la décentralisation et de la déconcentration ainsi que sur l’amélioration de la qualité des prestations fournies aux citoyens.

Le discours royal prononcé le 20 août a placé le système éducatif, et en particulier celui de la formation professionnelle, au cœur du nouveau modèle de développement d’autant que celui-ci se tourne vers la qualification du capital humain. D’où s’impose, a-t-il dit, un effort de changement des idées reçues sur la formation professionnelle et de mettre en œuvre efficacement la feuille de route présentée devant SM le Roi en avril dernier, et surtout les mesures liées à la création des “Cités des métiers et des compétences”, sans oublier l’élaboration d’une vision d’ensemble pour le monde rural.

Ont pris part à ces rencontres les secrétaires généraux des départements de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), les inspecteurs généraux relevant du ministère, les présidents des universités, les directeurs centraux et des académies régionales d’éducation et de formation, et d’autres responsables concernés.

S.L. (avec MAP)