Amnistie pour les accusés du Hirak: le PAM fait marche arrière

Et d’ajouter que le groupe PAM, qui a tout de même exprimé au passage la position du parti concernant les condamnations des activistes du Hirak, n’a pas souhaité révéler les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de soumettre sa proposition au chef de l’Exécutif, bien qu’elle ait été programmée et approuvée par le parti avant la tenue de la séance mensuelle.

Le PAM a changé d’avis à la dernière minute! Après le tollé provoqué par les verdicts prononcés à l’encontre des accusés du Hirak du Rif, le groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des représentants avait décidé, lundi, de déposer une proposition de loi pour l’octroi d’une amnistie générale à Nasser Zefzafi et consorts.