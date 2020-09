Amekraz dans la ligne de mire de la jeunesse du PJD

Une source informée a révélé à Le Site info que plusieurs membres de la jeunesse du Parti de la justice et du développement se préparent à demander un congrès extraordinaire de la jeunesse du parti pour écarter son actuel secrétaire national, Mohamed Amekraz.

Selon cette source, cette action s’explique par le cumul des postes de ministre du travail et de l’insertion professionnelle et celui de secrétaire national de la jeunesse du PJD. On devrait corriger cette situation en stipulant dans les statuts de la jeunesse l’incompatibilité entre le poste de ministre et celui de secrétaire national à l’avenir, a indiqué cette source.

Plus jeune ministre du gouvernement dirigé par Saad Eddine El Othmane, Amekraz, souvent classé parmi les pro-Benkirane, est avocat de son état. Ce natif de Tiznit, est également secrétaire National de la jeunesse du PJD depuis février 2018.

Un autre mémorandum, émanant de plusieurs membres du parti, demande également un congrès extraordinaire pour écarter le dirigeant du parti et chef de gouvernement.

