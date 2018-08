Amara sort de son silence et confirme qu’il remplace Boussaid

Après le limogeage du ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Boussaid par le roi Mohammed VI, la presse a annoncé que le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique Abdelkader Amara assurera l’intérim.

