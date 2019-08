Ali Bongo félicité par le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la république gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président Ali Bongo et de davantage de progrès et de prospérité au peuple gabonais sous la sage conduite de son président.

“Je tiens, à cette occasion, à Vous témoigner Ma pleine satisfaction des excellentes relations de fraternité que Nos deux pays ont toujours su entretenir et dont le partenariat stratégique maroco-gabonais est l’illustration parfaite”, écrit le Souverain, tout en réitérant sa ferme détermination à poursuivre l’action conjointe avec le président gabonais en vue de porter les relations bilatérales à un plus haut niveau pour le bien des deux peuples et du continent africain.

S.L. (avec MAP)