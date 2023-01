Algérie: pourquoi le CHAN est un véritable fiasco

Les autorités algériennes affabulent. Plus grave encore, elles croient dur comme fer à leurs propres affabulations. Surtout concernant la cérémonie d’ouverture qui « a dépassé celle de la Coupe du monde Qatar 2022 sur tous les plans », selon leur fantaisie mégalomane.

L’amère réalité est toute autre car, comme remarqué par tout le monde, cette cérémonie du Championnat d’Afrique des Nations, en Algérie, ressemble étrangement (dans le format) à celle de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football 2022, organisée au Maroc, au mois de juillet dernier. Un copier-coller des plus flagrants…mais une mauvaise imitation.

Mais ce qui est plus inquiétant, c’est cette manie de mêler la politique au sport. Et pour ce faire, la junte militaire qui gouverne l’Algérie d’une main de fer a fait appel au petit-fils du leader sud-africain Nelson Mandela.

L’on pourrait croire que la présence du petit-fils est légitime et même souhaitable puisque le stade, dont la construction a duré…14 ans, porte le nom du leader et ancien président sud-africain. Mais le discours qu’il a prononcé, dont le texte lui a été sûrement dicté par les dirigeants du pays hôte du CHAN, ne fait que relancer davantage, en plein stade de football, la crise maroco-algérienne.

D’ailleurs, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, dimanche 15 juin, de diligenter une enquête sur ce « discours » du petit-fils de Nelson Mandela. Et pour le premier match ayant opposé l’équipe du pays hôte du CHAN à l’équipe libyenne, il s’est terminé en pugilat et les Libyens ont été copieusement agressés par leurs adversaires et aussi par le public.

Ce dernier cas d’agression de joueurs par le public rappelle malheureusement le sort réservé à nos jeunes, lors des Jeux méditerranéens d’Oran, qui étaient aussi un fiasco, contrairement aux prétendus satisfecits des organisateurs et des militaires du pays hôte qui a une drôle de façon de recevoir ses invités.

En somme, le CHAN algérien a constitué un FIASCO retentissant, depuis le début, avec l’attitude hostile réservée à notre équipe des locaux et nos jeunes joueurs de moins de 23 ans. Les nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux, parlent d’elles-mêmes. On peut y voir à quel point l’organisation laisse à désirer. Les supporters algériens, eux-mêmes, sont déçus puisqu’un grand nombre d’entre eux ne peut pas accéder au stade.

Larbi Alaoui