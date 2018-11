Albert II et Charlène de Monaco ont reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au prince souverain de Monaco, Albert II, et à la princesse Charlène, à l’occasion de la célébration de la Fête nationale de leur pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au prince Albert II et à la princesse Charlène et, à travers eux, à l’ensemble des membres de leur famille princière, ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur.

Le roi saisit également cette opportunité pour se féliciter des relations d’amitié qui unissent les deux pays, réitérant sa ferme détermination à poursuivre l’action commune pour consolider davantage la coopération maroco-monégasque, pour le plus grand bien des deux peuples.

S.L. (avec MAP)