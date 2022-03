Albares: « Nous clôturons définitivement la crise avec le Maroc »

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a souligné, ce vendredi, que « la stabilité et la prospérité de l’Espagne et du Maroc sont intimement liées ».

« Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle phase des relations avec le Maroc et clôturons définitivement une crise avec un partenaire stratégique », a relevé le chef de la diplomatie espagnole lors d’une conférence de presse à Barcelone.

Cette nouvelle étape sera basée sur le « respect mutuel, le respect des accords, l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la communication permanente », a-t-il insisté.

« La stabilité et la prospérité de nos pays sont intimement liées. L’Espagne et le Maroc sont liés par l’histoire et la géographie. Les deux pays sont liés par plus de 16 milliards d’euros d’échanges commerciaux, le Maroc est le troisième partenaire économique de l’Espagne en dehors de l’UE », a fait observer Albares, précisant que ces échanges ont continué à se développer malgré la pandémie liée au Covid-19.

« Les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté de 29% en 2020/2021, 17.000 entreprises espagnoles ont des relations commerciales avec le Maroc et 700 sont établies dans le pays voisin, plus de 800.000 Marocains vivent en Espagne parfaitement intégrés et contribuent à la création de notre prospérité », a-t-il martelé.

« Cette nouvelle étape sera développée (…) sur une feuille de route claire et ambitieuse pour garantir la stabilité et la souveraineté, l’intégrité territoriale et la prospérité de nos pays », a affirmé le ministre espagnol, assurant que Madrid et Rabat « aborderons cette nouvelle étape avec détermination de relever ensemble tous les défis communs ».