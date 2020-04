Al-Sissi a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République Arabe d’Égypte, Abdelfettah Al Sissi, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président égyptien exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères voeux au Souverain à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, implorant le Très-Haut de le combler de Ses vertus et de renouveler pareille occasion pour le Roi et pour le peuple marocain frère ainsi que pour la oumma arabo-islamique dans les bienfaits et la bénédiction.

Al-Sissi évoque les valeurs, les principes ainsi que le sens de la solidarité, de la fraternité et de coopération mutuelle qu’inspire le mois sacré Ramadan, et dont “nous avons grandement besoin pour faire face à ce grand défi que connaît le monde actuellement”.

Le président égyptien Implore le Tout-puissant de préserver les deux peuples frères ainsi que toute l’humanité de cette épidémie inédite et de “bénir nos efforts communs pour un monde plus sain, plus sûr et prospère”.

Al-Sissi renouvelle, à cette occasion, ses vœux de davantage de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité pour les deux peuples.

M.S. (avec MAP)