Akhannouch s’entretient avec le Secrétaire général du PPE

L’entretien a également permis d’évoquer le renouvellement de l’accord agricole et celui de la pêche entre le Maroc et l’Union européenne qui sont actuellement discutés au sein du Parlement européen.

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et président du Rassemblement national des Indépendants (RNI) a eu, jeudi à Bruxelles, un entretien avec le Secrétaire général du Parti populaire européen (PPE) Antonio Lopez Isturiz white.