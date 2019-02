Akhannouch: “les projets sociaux relèvent du roi Mohammed VI”

Pour le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), toutes les mesures sociales en faveur des couches démunies relèvent de la volonté du roi Mohammed VI.

Cette profession de foi, Aziz Akhannouch l’a prononcée lors d’un meeting tenu à Dakhla, samedi dernier. Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a ainsi affirmé que le souverain a donné ses hautes directives afin que le Fonds de cohésion sociale voit le jour.

“Le roi s’intéresse au sort des couches défavorisées. Et c’est grâce à lui que le Régime d’assistance médicale aux économiquement démunis existe. Et, en 2018, c’est grâce aux hautes directives du souverain que les dysfonctionnements qui affectaient le RAMED ont été pointés”, a précisé Akhannouch.

De même que le président du RNI a souligné que tous les progrès réalisés, ces derniers années, et dans maints secteurs, le Maroc les doit à la vision éclairée du roi Mohammed VI. Parmi ces initiatives royales, il est à noter le succès de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), initiée par le souverain il y de cela des années, a ajouté Akhannouch.

A Dakhla, le RNI a tenu une réunion de communication avec ses militants au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, autour du thème ”le nouveau modèle de développement pour un Maroc fort et solidaire”.

Ce forum régional s’insère dans le cadre des visites organisées par cette formation politique dans différentes régions du Royaume en vue d’écouter de près les citoyens et de prendre connaissance de leurs problèmes ainsi que de leurs préoccupations prioritaires.

L.A.(avec R.T.)