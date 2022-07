Aïd Al-Adha: MBZ félicite le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Adha béni.

Dans ce message, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane exprime au Souverain ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour lui dans la santé et le bonheur et pour les peuples de la Oumma arabo-islamique dans la prospérité, le bien-être et les bénédictions.