Ahmed Haou se remémore sa grève de la faim dans le couloir de la mort (VIDEO)

Les précédents épisodes de la série de Le Site info, « Hikayat », ont fait connaissance à nos fidèles lecteurs de ce qui était et est encore encore Ahmed Haou, son passé d’ex-condamné à la peine capitale, commuée ensuite en peine à perpétuité, puis gracié après savoir passé 10 ans dans le couloir de la mort.

Rappelons tout de même que c’est en 1978 qu’il avait rejoint les rangs de l’organisation clandestine, la Chabiba islamiya, fondée et dirigée par Abdelkrim Moutei et que son action politique et militante et ses participations aux mouvements protestataires ont débuté dans les années 70 du siècle dernier.

Et dans ce cinquième épisode de « Hikayat », Ahmed Haou, l’un des fondateurs du Forum national pour la Vérité et la Justice et ex-membre de son Bureau exécutif, continue à nous narrer les différentes péripéties de son passé, aussi bien politique, militant que carcéral dans le couloir de la mort de la sinistre prison de Derb Moulay Chrif, à Casablanca.

Et c’est à propos de certains des nombreux évènements qu’il a vécus au sein de cette prison, ayant été connue, dans les années 70, comme un lieu de torture pour dirigeants politiques, militants ou sympathisants de telle ou telle organisation, que l’invité de « Hikayat » se remémore cette fois-ci.

Parmi ces douloureux évènements, Ahmed Haou évoque les agressions physiques et les tortures dont il a été victime afin de l’obliger, de force, à se substanter alors qu’il avait entrepris une grève de la faim. Il raconte également comment l’on a rédigé son acte de décès, ainsi que d’autres informations racontées dans la vidéo ci-dessous.

Larbi Alaoui