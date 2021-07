Ahmed Haou évoque sa rencontre avec les suspects de l’assassinat de Omar Benjelloun (VIDEO)

Ahmed Haou, ex-condamné à la peine capitale, commuée en peine à perpétuité , avant d’avoir été finalement gracié, continue à nous narrer les péripéties de son parcours politique et militant, lors des années 70 du siècle dernier.

Ce récit constitue un autre épisode de la série de Le Site info, « Hikayat », consacré à Ahmed Haou qui avait rejoint en 1978 l’organisation clandestine, la Chabiba islamiya, fondée et dirigée par Abdelkrim Moutei. Dans ce troisième épisode, l’ex-condamné à la peine capitale raconte avoir rencontré, dans le couloir de la mort de la prison de Derb Moulay Chrif, les deux personnes de la Chabiba islamiya, soupçonnées d’avoir assassiné le leader USFPiste, syndicaliste, ingénieur, avocat et journaliste, Omar Benjelloun, le 18 décembre 1978, à Casablanca.

Et de préciser que Abdelkrim Moutei, le fondateur de la Chabiba islamiya, a absolument délaissé et désavoué les deux suspects détenus, alors que Abdelilah Benkirane, l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste, n’hésitait pas à leur rendre visite à Derb Moulay Chrif.

L’enregistrement vidéo ci-dessous donnera à nos fidèles lecteurs la primeur d’autres données, d’autres péripéties de la vie politique et militante de l’invité de « Hikayat », Ahmed Haou, l’un des fondateurs du Forum pour la Vérité et la Justice et ex-membre de son Bureau exécutif.

Larbi Alaoui