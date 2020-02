Agenda chargé pour Bourita à Nouakchott

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita a eu, ce mercredi à Nouakchott, des entretiens avec le Premier ministre mauritanien, Ismail Bedde Cheikh Sidiya et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Ces rencontres, qui se sont déroulées en présence notamment de Hamid Chebbar, ambassadeur du Royaume en Mauritanie, ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage dans tous les domaines.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la diplomatie mauritanienne a qualifié de “singulières” les relations entre les deux pays qui sont appelées à se développer davantage.

Tout en soulignant que ces relations sont à leur meilleur niveau, il a rappelé que les deux pays et peuples sont unis par des liens historiques, mettant l’accent sur l’excellence des relations entre le roi Mohammed VI et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Lors de sa visite en Mauritanie, Bourita avait été reçu en audience par le chef de l’Etat mauritanien.

M.S. (avec MAP)