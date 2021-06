Agadir: Le RNI de Aziz Akhannouch croit en un « Maroc plus fort et plus juste »

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) a lancé le jeudi 3 juin à Agadir sa nouvelle tournée d’échanges et d’information pour présenter les grandes orientations du programme des Indépendants 2021-2026.

Cette campagne de communication vise à présenter un programme appuyé par des chiffres réalisables, reflétant les attentes des concitoyens et jetant les bases d’un contrat politique solide qui réalisera le changement tant attendu par les Marocains.

La présentation du programme des Indépendants coïncide avec une période sensible marquée notamment par la pandémie du Covid-19 et tous les efforts déployés afin de surmonter les séquelles que cette crise planétaire a occasionné. Tout en répondant aux questionnements légitimes des concitoyens, le programme des Indépendants intervient après le lancement d’un chantier social majeur par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste à savoir la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains et la présentation du nouveau modèle du développement du Maroc.

Le programme des Indépendants lancé à Agadir repose sur 5 engagements prioritaires :

Une protection contre les aléas de la vie ; Un système de santé digne ; Des emplois pour tous ; Une école de l’égalité ; Une administration à l’écoute

Ces engagements qui constituent la base du contrat politique du RNI avec ses concitoyens, ont été formulés suite aux différentes tournées d’écoutes organisées lors des cinq dernières années auprès de plus de 300.000 Marocains et Marocaines et au recueil des mesures réalisables et prioritaires pour une large frange de la société.

Ainsi, le parti présentera prochainement un ensemble de propositions pour mettre en place et exécuter ces engagements.

Le RNI croit en un « Maroc plus fort et plus juste » afin d’atteindre l’objectif ultime de construire un avenir meilleur pour les familles marocaines dans un Etat de droit ainsi que de veiller à mettre en place un ensemble de priorités notamment, une protection contre les aléas de la vie pour tous, des soins de santé de qualité pour préserver la dignité, de l’emploi pour construire l’avenir, une école publique garantissant l’égalité pour tous les enfants et une administration responsable au service de l’intérêt général.

Soulignons que cette tournée nationale des grandes orientations du programme des Indépendants constitue une occasion pour prouver l’importance de la communication au sein du RNI qui a déjà pris des initiatives pareilles l’année dernière en organisant notamment des congrès régionaux, le programme « 100 jours, 100 villes », des rencontre d’information du bureau politique dans les régions ainsi qu’en présentant « la voie de la confiance » et sa réflexion à la sortie de la crise socio-économique après la Covid-19.

