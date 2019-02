Agadir: le maire offre 1400 m² à un notable !

“On ne prête qu’aux riches” n’est pas qu’un adage éculé dans nos murs. Loin s’en faut si, parmi les nombreux et iniques exemples, l’on en croit celui que cite le quotidien Al Massae.

Le maire PJDiste de la ville a fait don d’un lot de terrain de 1400 m2 à un notable notoire de la capitale du Souss. Et ce sont huit conseillers appartenant à la majorité qui ont révélé cette “transaction” généreuse et illégale afin que le notable en question puisse tracer une voie publique. Ceci, alors que ledit terrain était destiné, par le Conseil de la ville, à l’association des cadres de la commune, précise le journal.

Une correspondance à ce sujet, paraphée par les huit conseillers, a été adressée au Secrétariat général du Parti de La Justice et du Développement. Elle affirme que cette passation s’est faite sans que les vice-présidents du Conseil de la ville, ainsi que les autres membres, n’en soient informés. Et de préciser, en outre, que des liens de parenté unissent l’heureux bénéficiaire et le vice-président délégué aux Affaires économiques et à la police administrative.

Encore plus édifiant, ajoute le quotidien, le maire avait également mis à disposition 88 hectares à une institution publique sans, encore une fois, que personne ne soit mis au parfum. Ceci, souligne-t-on, au détriment d’un parking pouvant recevoir 600 voitures et d’une place publique de 3 hectares. Et sans que la problématique des 100 hectares appartenant à des tiers, titres de propriété à l’appui, et exploités impunément, ne soit résolue.

Autant dire qu’il y a du pain soussi sur la planche concernant les pétrins où s’enlise la mairie d’Agadir !

Larbi Alaoui