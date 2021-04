Affaire Brahim Ghali: l’Espagne envoie au monde « un message d’hypocrisie » (Expert américain)

En invoquant des « raisons humanitaires » pour justifier l’accueil sur son territoire, sous une fausse identité, du dénommé Brahim Ghali, l’Espagne envoie au monde « un message d’hypocrisie », a estimé l’analyste américain Calvin Dark.

Dans une déclaration à la MAP à Washington, Dark, un spécialiste des questions internationales, a ajouté que par l’accueil de ce fugitif poursuivi pour des crimes de terrorisme et de génocide, l’Espagne « récompense les crimes de guerre et ferme les yeux sur les séquestrés en crise ». « Combien de séquestrés dans les camps de Tindouf contrôlés par le polisario souffrent et ont besoin de soins médicaux ? Nous ne connaissons pas cette réponse parce que le polisario et l’Algérie tiennent les réfugiés sahraouis en otage – loin de la vue du monde », a poursuivi le président et co-fondateur du centre RC Communications. Il est tout à fait clair que l’Algérie, qui a organisé le transfert du chef des séparatistes depuis les camps, a prouvé une nouvelle fois qu’elle n’est pas un spectateur innocent dans le conflit vieux de plusieurs décennies autour du Sahara marocain.

Selon Calvin Dark, « sans l’Algérie, qui soutient le polisario, il n’y aurait pas de conflit ». « L’ONU et la communauté internationale doivent tenir l’Algérie responsable pour le rôle qu’elle a joué depuis le début » dans ce différend régional, rappelle ce grand connaisseur du Maghreb.

S.L. (avec MAP)