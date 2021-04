Affaire Brahim Ghali: la réaction du parti de Abdellatif Ouahbi

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a rejeté, catégoriquement, l’accueil par les autorités espagnoles du chef des séparatistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali, considérant que cet acte fait fi des us et coutumes diplomatiques et des lois régissant les relations internationales.

Les membres du bureau politique du parti expriment leur « rejet catégorique de l’attitude inacceptable des autorités espagnoles suite à l’accueil, sous une fausse identité, du chef des séparatistes du polisario, un criminel de guerre poursuivi par la justice espagnole », a indiqué le PAM dans un communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau politique, tenue récemment en mode semi-présentiel, sous la présidence du secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi.

A cet égard, les membres du bureau politique ont dénoncé ce « comportement répréhensible qui n’a pas respecté le minimum de us et coutumes diplomatiques et des lois régissant les relations internationales », notant que les autorités espagnoles ont « piétiné les traditions des relations de bon voisinage entre les peuples marocain et espagnol sans garder à l’esprit les liens communs de coopération et de soutien ».

Dans ce sens, ils ont exprimé leur satisfaction quant au contenu de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur le conflit autour du Sahara marocain, soulignant que le Maroc a pu mettre à nu et avorté les manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale, ce qui appelle toutes les forces vives et composantes de la société marocaine à davantage de vigilance et de mobilisation, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, pour débusquer et mettre en échec toutes les manœuvres sordides contre les intérêts de l’intégrité territoriale du Royaume.

Au niveau des relations extérieures du parti, les membres du bureau politique se sont félicités du succès de la visite de la délégation présidée par le SG du parti en Tunisie, ajoutant que cette visite avait pour objectif d’approfondir les liens fraternels, de consolider les relations politiques avec les partis et groupes parlementaires tunisiens et d’œuvrer au renforcement du dialogue entre les différents acteurs politiques marocains et tunisiens, dans la perspective d’élargir ce dialogue et ce rapprochement à tous les partis politiques du Maghreb.

En ce qui concerne les prochaines échéances électorales et le débat politique qu’elles suscitent, les membres du bureau politique ont réaffirmé leur attachement aux positions du parti annoncées par son secrétaire général. Sur le plan interne et celui des préparatifs en cours en prévision des prochaines élections, le bureau politique a mis en avant la bonne organisation qui caractérise les instances et organes du parti à travers tout le Royaume, ainsi que les avancées réalisées en termes des candidatures concernant toutes les catégories.

AA.N