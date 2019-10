Accrochages au PPS: les fauteurs de troubles menacés de sanctions

La session extraordinaire du Comité central, vendredi dernier, des camarades de Mohamed Nabil Benabdallah, afin d’entériner ou pas la décision du Bureau politique de quitter le gouvernement El Othmani, ne s’était pas passée, hélas, sans “heurts, ni accrochages”. C’est le moins que l’on puisse dire, par euphémisme, au vu des vidéos qui ont fuité!

Le Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme n’a pas tardé à réagir aux regrettables “incidents” vécus lors de la session extraordinaire du Comité central qui a fini, à la majorité, par entériner la décision du retrait du parti de l’Exécutif conduit par le chef de gouvernement et secrétaire général du parti islamiste, Saâeddine El Othmani.

Ainsi, un communiqué du parti de Ali Yata, du ” Sage du PPS” et son ex-SG, Ismail Alaoui, et des autres camarades de Nabil Benabdallah, publié mardi dernier, réitère ses excuses que l’actuel patron du parti du Livre avait précédemment présentées à l’opinion publique nationale. Et ce, concernant des actes qualifiés “d’atteinte à la morale et ne faisant point partie des principes et des valeurs prônés par le Parti du Progrès et du Socialisme”.

La même source assure que des commissions au sein du parti s’apprêtent à décider des sanctions disciplinaires exemplaires à l’encontre des personnes ayant perpétré ces actes irresponsables.

Pour rappel, la session extraordinaire du Comité central avait connu des scènes inadmissibles entre certains camarades “pour” et d’autres “contre” la décision du BP de quitter le navire gouvernemental. Pendant lesdites scènes, des insultes et des invectives éhontées avaient été proférées de part et d’autre. Ce qui, d’après les observateurs, partisans ou neutres, n’avait jamais fait partie du comportement habituel, quelles qu’aient été les raisons politiques ou les divergences d’opinion, des camarades du parti de Feu Ali Yata.

Larbi Alaoui