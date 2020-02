Accord du siècle: El Othmani a eu au téléphone le chef du Hamas

Le chef de gouvernement a annoncé avoir eu, hier lundi, une communication téléphonique avec Ismaël Haniyeh, président du Bureau politique du mouvement palestinien Hamas.

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, Saâdeddine El Othmani déclare que les deux parties ont débattu, lors de cette communication téléphonique, de la cause palestinienne légitime. Particulièrement, à la lumière de ce que l’on appelle “le deal du siècle”, qui n’est ni plus, ni moins que l’expression inique d’un véritable hold-up historique.

El Othmani a fermement souligné que les deux parties, marocaine et palestinienne, ont confirmé leur refus catégorique de ce prétendu et vile “deal” du siècle. De même que le chef de gouvernement a réitéré la position intangible du roi Mohammed VI, président du Comité Al- Qods, de soutenir la cause juste du peuple palestinien et de défendre Al-Qods Acharif, capitale d’un Etat palestinien indépendant.

Larbi Alaoui