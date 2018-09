Accord de pêche Maroc-UE: une eurodéputée à Laâyoune

La rencontre avec les eurodéputés a été l’occasion de mettre en avant le modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI, et ses impacts positifs prévus sur le développement des provinces sahariennes, en général, et de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra en particulier, a indiqué le président de la région, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Elle a tenu une série de rencontres avec des représentants des pouvoirs publics, des élus et des organisations de la société civile de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra pour s’informer “des retombées et des bénéfices de ‎l’accord de pêche maritime” Maroc-Union européenne sur les populations des provinces du Sud.

Outre Lalonde, la délégation est composée de l’Italienne Tiziana Beghin du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD), Shadow rapporteur pour la Commission INTA, de la Finlandaise Heidi Hautala du groupe des Verts et vice-présidente du Parlement européen, ainsi que du Britannique David Martin du groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.

L’eurodéputée française Patricia Lalonde du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE), rapporteur de la Commission INTA sur les accords et le commerce international pour les pays méditerranéens, a qualifié, mardi à Laâyoune, d’ “incontestable” le développement dans les provinces du Sud.