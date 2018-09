Accord de pêche Maroc-UE: Bourita satisfait, mais…

En s’engageant dans les négociations pour le renouvellement de l’accord de pêche, a-t-il poursuivi, ajoutant que le Royaume a fixé des lignes rouges: en premier lieu sa souveraineté nationale, mais aussi la nécessité de mettre l’accord en adéquation avec la stratégie nationale de la pêche, et enfin tenir compte des aspects liés à la durabilité des ressources et au contrôle.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a appelé vendredi tous les acteurs à se mobiliser durant les prochaines étapes de mise en œuvre de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne.