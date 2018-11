Accord agricole Maroc-UE: un nouveau pas a été franchi

La première partie du PLF 2019 vient d’être adoptée par la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

Cet avis positif a été voté à la majorité des membres de la commission et reflète la position des groupes politiques qui y sont représentés en faveur de l’adoption par le Parlement européen de cet accord qui vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du sud.

La Commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen a adopté, ce lundi soir à Strasbourg, son avis favorable au renouvellement de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne.