Abdellatif Ouahbi reçu, à sa demande, par le roi Mohammed VI

Le nouveau Secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a été reçu ce mercredi par le roi Mohammed VI, vient d’indiquer un communiqué du Cabinet royal.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, ce mercredi 11 mars 2020, au Palais Royal de Casablanca, M. Abdellatif Ouahbi, à sa demande, suite à son élection au poste de Secrétaire Général du Parti Authenticité et Modernité (PAM)”, peut-on lire dans le communiqué.

Rappelons que Ouahbi, candidat unique, a été élu, le 9 février, nouveau secrétaire général du PAM, au terme du quatrième Congrès national de cette formation politique, tenu à El Jadida.

Ouahbi, député à la Chambre des représentants, a été plébiscité par les congressistes, suite au retrait des autres candidats à la succession du secrétaire général sortant, Hakim Benchemach.

Avocat au barreau de Rabat, Me Ouahbi est l’un des dirigeants les plus en vue du Parti Authenticité et Modernité au cours des dernières années, se distinguant par son activisme sous la coupole et sur la scène médiatique.

M.S.