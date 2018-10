Abdellatif Guerraoui, un Marocain décoré au Japon

Le président de l’Association d’Amitié Maroc-Japon, Abdellatif Guerraoui a été décoré par le gouvernement nippon, de la médaille de l'”Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or en Sautoir”, en reconnaissance de sa contribution louable au développement des relations maroco-japonaises.

Cette décoration a été remise, vendredi soir à Rabat, à Abdellatif Guerraoui par l’ambassadeur du Japon à Rabat, Takuji Hanatani, au nom de l’Empereur du Japon.

Lors d’une allocution de circonstance, Hanatani s’est dit honoré de remettre la médaille de l'”Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or en Sautoir” au président de l’Association d’Amitié Maroc-Japon.

Guerraoui a entamé sa carrière professionnelle au sein de l’Office chérifien des phosphates, avant d’être nommé, en 1993, ministre de l’Énergie et des Mines, un poste qu’il quitte en 1997 pour prendre le portefeuille des Affaires sociales, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de l’Entraide nationale.

En 2001, il a été nommé wali de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra et entre 2002-2003, il a occupé le poste de directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume .

S.L. (avec MAP)