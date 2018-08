Abdelkader Amara remplace Boussaid

Le Chef de gouvernement Saadeddine El Othmani a signé un décret pour nommer le nouveau ministre de l’Economie et des Finances à la place de Mohammed Boussaid, limogé le 1er août par le roi Mohammed VI.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi a, pour sa part, refusé de révéler le nom de celui qui prendra la place du ministre démis de ses fonctions. «Je ne peux annoncer le nom du nouveau ministre qu’après avoir réglé certaines formalités», a-t-il tranché lors d’une conférence tenue après le Conseil de gouvernement.

Mais on apprend que c’est l’actuel ministre de l’Equipement et des Transports, Abdelkader Amara qui va remplacer Boussaid, d’après des sources concordantes. Il va assurer l’intérim en attendant qu’un autre ministre soit désigné.

Amara est affilié au PJD et il en est le trésorier général. Le 3 janvier 2012, il avait été nommé ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies au gouvernement Benkirane. Entre 2013 et 2016, il a été ministre Ministre de l’Energie, des mines, de l’Eau et de l’Environnement. Depuis le 5 avril 2017, il est ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Rappelons que le souverain, après consultation du Chef de gouvernement, a décidé de mettre fin aux fonctions de Mohammed Boussaid en application des dispositions de l’Article 47 de la Constitution.

«Cette décision royale intervient en application du principe de la réédition des comptes que le roi est soucieux d’appliquer à tous les responsables quels que soient leurs rangs ou leurs appartenances», peut-on lire dans un communiqué du cabinet royal.

