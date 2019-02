Abdelilah Benkirane ne peut plus être chef de gouvernement

Les dernières sorties médiatiques d’Abdelilah Benkirane n’ont pas été au goût de certaines parties. Et celles où l’ancien chef de gouvernement défend ardemment la monarchie n’ont pas manqué de provoquer leur colère.

Une source d’Al Ousboue a confié, à ce propos, que personne n’a demandé à Benkirane de défendre la monarchie parlementaire ou exécutive. «La monarchie ne figure pas dans l’agenda du débat politique ou constitutionnel. Pourquoi Benkirane insiste à revenir sur ce sujet ? à qui profite ces sorties ? la monarchie a-t-elle été critiquée ? Il défend tellement la monarchie que cela commence à agacer les hautes sphères de l’Etat», a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, une source du PJD a confié au journal que la retraite exceptionnelle accordée par le roi Mohammed VI à Abdelilah Benkirane a causé une véritable crise politique au sein du parti. «Benkirane est aujourd’hui officiellement retraité. Il lui est donc impossible de revenir sous les feux de la rampe en se portant candidat pour prendre les rênes du PJD. Comment un parti peut-il élire un secrétaire général retraité ? Et au cas où le parti islamiste remporte les prochaines élections, le roi Mohammed VI ne peut pas le nommer chef de gouvernement puisqu’il est tout simplement retraité. Benkirane doit le comprendre», a-t-elle précisé.

Et d’ajouter que les leaders du PJD sont actuellement en train de convaincre Benkirane pour s’éloigner du secrétariat général du parti et oublier le gouvernement. «Les traditions et les règles du Maroc seront violées si Benkirane revient à la scène politique. Pour éviter cette inconvenance, les dirigeants doivent dès maintenant penser au successeur d’El Othmani. Il s’agira probablement de Ramid ou de Rebbah», a-t-elle ajouté.

