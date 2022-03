Abdelilah Benkirane évoque la monarchie (VIDEO)

Le secrétaire général du Parti de la Justice et du développement est revenu sur le rôle de la monarchie et sur sa garantie de la stabilité du Maroc depuis de nombreux siècles.

Dans son intervention, samedi 12 mars, au cours des assises de l’Université populaire de l’Académie Hassan El Youssi, Abdelilah Benkirane a réitéré que le rôle de la monarchie au Maroc s’est fortement distingué dans les règnes des trois souverains, les regrettés Mohammed V et Hassan II, et le roi Mohammed VI.

Benkirane a également ajouté que tous les partis politiques marocains ont pris conscience de ce rôle prépondérant et ont beaucoup mûri, soulignant qu’il n’y avait pas unanimité concernant la monarchie, il y un certain temps. « Que monsieur Benabdallah (ndlr, SG du PPS) et d’autres hommes de gauche veuillent m’excuser, mais il fut un temps où il était difficile de se proclamer royaliste! », a précisé le patron du parti islamiste.

De même que Benkirane a évoqué Mahjoubi Aherdane et Abdelkrim El Khatib, deux leaders qui n’ont jamais changé d’avis malgré toutes les circonstances, selon lui. Comme il a tenu à rappeler que le Mouvement populaire et le PJD ont grandement participé à la préservation de la stabilité du Royaume.

