Abdelilah Benkirane défraie encore la chronique

« Benkirane, le retour! ». Tel pourrait être l’expression qui qualifie le verbeux ancien chef de gouvernement et ancien-nouveau patron du parti islamiste!

Et cette fois-ci, Abdelilah Benkirane s’attaque ouvertement à son ancien « frère » du Parti de la Justice et du Développement, Aziz Rabbah. Celui-ci a récemment déclaré avoir décidé de mettre un terme à toute activité politique et partisane.

Lors du Congrès national de la « Chabiba » PJDiste, Benkirane a évoqué les résultats du triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre 2021 où le parti a subi une cuisante défaite, avec un maigre bien de 13 sièges, et ce qu’en s’est suivi de conséquences organisationnelles, dont son retour aux commandes , au lieu et place du Dr Saâeddine El Othmani.

« Nous n’ avons pas abandonné notre ancienne direction, ni la nouvelle, ni non plus monsieur El Othmani, Ramid et les autres », a souligné Benkirane. Tout en ajourant agressivement: « Nous ne pouvons pas les abandonner pour ce qu’ils ont réalisé: Mais il y a une tête dure (en darija benkirienne « wahad rass lahjar ») ou deux qui doivent s’attendre à ce que je vienne les faire venir ici! ».

Benkirane fait ainsi principalement allusion, avec de tels propos, à Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement et du Transport au sein de son gouvernement, et ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement dans l’Exécutif dirigé par Saâdeddine El Othmani, en précisant: « Qu’ils partent avec la première (ndrl, « la tête dure » précitée) ou là elle le veulent! ».

Cette dernière phrase… dure fait référence à la création par Aziz Rabbah, du « cadre politique et associatif destiné aux jeunes » et qui a pour nom « La Ligue pour la Patrie d’abord et toujours ».

L.A.